Росія атакувала з FPV-дрона людей під час роздачі гуманітарної допомоги на Миколаївщині: є поранені

фото взято з сайту grivna.ua (для ілюстрації)

Сьогодні, 25 листопада, росіяни з FPV-дрона атакували село Солончаки Куцурубської громади Миколаївщини. Вони скинули вибухівку на людей, під час роздачі гуманітарної допомоги.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Спеціально під час роздачі гуманітарної допомоги направили дрон на людей. Поранення отримали пʼять людей — це як представники гуманітарної місії, так і місцеві мешканці», — йдеться в повідомленні.

За словами ОВА, всіх поранених доставили до лікарні. Двоє чоловіків та жінка у стані середньої тяжкості, двоє чоловіків — у важкому стані.

Нагадаємо, що внаслідок нічної російської атаки на енергетичну інфраструктуру Миколаївщини 25 листопада, є відключення світла. Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, але відновлювальні роботи продовжуються.