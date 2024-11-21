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Росіяни вдарили по пункту видачі хліба та автозаправці на Херсонщині

Обстріл Херсону, фото з відкритих джерелОбстріл Херсону, фото з відкритих джерел

Російські війська минулої доби, 20 листопада, обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще 10 поранено, серед них дитина.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни обстрілювали Придніпровське, Комишани, Антонівка, Садове, Новодмитрівка, Томина Балка, Широка Балка, Берислав, Вірівка, Нововоронцовка, Бургунка та Херсон.

Російські військові били по пункту видачі хліба та автозаправній станції. Також обстріляли житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили пʼять багатоповерхівок та вісім приватних будинків. Крім того, окупанти понівечили гараж та приватні автомобілі.

Нагадаємо, що минулої доби російська армія обстрілювала Миколаївську область з мінометів і атакували FPV-дронами.

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