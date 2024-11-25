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Миколаївська рапіристка Полозюк в складі національної збірної завоювала історичне срібло Кубка світу в Тунісі

Національна збірна України стали срібними призерами Кубку світу FIE. Фото: Національна федерація фехтування УкраїниНаціональна збірна України стали срібними призерами Кубку світу FIE. Фото: Національна федерація фехтування України

Українська команда рапіристок досягла свого найкращого результату на Кубку світу, завоювавши срібло на етапі в Тунісі. Серед спортсменок миколаївська рапіристка Аліна Полозюк.

Про це повідомляє Національна федерація фехтування України.

24 листопада стало історичним для команди українських рапіристок. Дарія Миронюк, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт та Катерина Буденко  зійшли на другу сходинку пʼєдесталу в Тунісі і принесли другу для української жіночої рапіри командну нагороду в історії Кубка світу.

Українські рапіристки стартували з перемоги в 1/8 над Угорщиною(45:38), в чвертьфіналі змусили скласти зброю лідера світового рейтингу, чинних чемпіонок світу та віцечемпіонок Олімпіади-2024 представниць Італії (45:43), а в драматичному поєдинку за вхід в двійку вирвали перемогу у Франції (41:39). 

У фіналі українки дали гідний бій, але все ж поступилися бронзовим призеркам Олімпіади-2024 рапіристкам Японії (22:24).

Національна збірна України стали срібними призерами Кубку світу FIE. Фото: Національна федерація фехтування УкраїниНаціональна збірна України стали срібними призерами Кубку світу FIE. Фото: Національна федерація фехтування України
Національна збірна України стали срібними призерами Кубку світу FIE. Фото: Національна федерація фехтування УкраїниНаціональна збірна України стали срібними призерами Кубку світу FIE. Фото: Національна федерація фехтування України
Національна збірна України стали срібними призерами Кубку світу FIE. Фото: Міжнародна федерація фехтуванняНаціональна збірна України стали срібними призерами Кубку світу FIE. Фото: Міжнародна федерація фехтування
Національна збірна України стали срібними призерами Кубку світу FIE. Фото: Міжнародна федерація фехтуванняНаціональна збірна України стали срібними призерами Кубку світу FIE. Фото: Міжнародна федерація фехтування
Національна збірна України стали срібними призерами Кубку світу FIE. Фото: Національна федерація фехтування УкраїниНаціональна збірна України стали срібними призерами Кубку світу FIE. Фото: Національна федерація фехтування України
Національна збірна України стали срібними призерами Кубку світу FIE. Фото: Міжнародна федерація фехтуванняНаціональна збірна України стали срібними призерами Кубку світу FIE. Фото: Міжнародна федерація фехтування
Національна збірна України стали срібними призерами Кубку світу FIE. Фото: Національна федерація фехтування УкраїниНаціональна збірна України стали срібними призерами Кубку світу FIE. Фото: Національна федерація фехтування України
Національна збірна України стали срібними призерами Кубку світу FIE. Фото: Міжнародна федерація фехтуванняНаціональна збірна України стали срібними призерами Кубку світу FIE. Фото: Міжнародна федерація фехтування

Нагадаємо, що наприкінці минулого сезону  рапіристки вперше піднялися на командний подіум, здобувши бронзу в Гонконгу. З того часу склад збірної не змінився.

Також нагадаємо, що миколаївська спортсменка Аліна Полозюк завоювала срібло турніру серії Satellite FIE з фехтування на рапірах в іспанському місті Сабадель.

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