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Миколаївська рапіристка Полозюк взяла срібло на змаганнях в Іспанії

Аліна Полозюк на змаганнях в Іспанії, фото: Національна федерація фехтування УкраїниАліна Полозюк на змаганнях в Іспанії, фото: Національна федерація фехтування України

Миколаївська спортсменка Аліна Полозюк завоювала срібло турніру серії Satellite FIE з фехтування на рапірах в іспанському місті Сабадель.

Про це 26 жовтня повідомила Національна федерація фехтування України.

Для підопічної тренерів Лариси Павленко та Ольги Лелейко це був перший виступ на міжнародній арені після перенесеної в міжсезоння операції.

— На шляху до фіналу 22-річна рапіристка з Миколаєва виграла шість (з шести) боїв в групі і ще п’ять в олімпійці, зокрема в 1/8 здолала подругу по команді Крістіну Петрову (15:12), в 1/4 – італійку Матільде Молінарі (15:11), в 1/2 – учасницю Олімпіади в Парижі та призерку Кубків світу Іву Лашере з Франції (15:13), — зазначають у федерації.

Спортсменка разом з тренерками, фото: Національна федерація фехтування УкраїниСпортсменка разом з тренерками, фото: Національна федерація фехтування України
Спортсменка разом з тренерками, фото: Національна федерація фехтування УкраїниСпортсменка разом з тренерками, фото: Національна федерація фехтування України

Зупинити спортсменку вдалося лише у фіналі француженці Аліс Решер (10:15).

Нагадаємо, миколаївська важкоатлетка Руслана Кузікова здобула титул чемпіонки Європи на континентальній першості з важкої атлетики серед молоді до 23 років.

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