Миколаївська спортсменка стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики серед молоді
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- Аліса Мелік-Адамян
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13:21, 27 жовтня, 2024
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Миколаївська важкоатлетка Руслана Кузікова здобула титул чемпіонки Європи на континентальній першості з важкої атлетики серед молоді до 23 років.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Змагання тривали з 26 жовтня по 3 листопада у місті Рашин в Польщі.
У ваговій категорії до 49 кілограмів Руслана виборола перше місце за сумою двоборства – 162 кілограми, продемонструвавши результат у ривку – 72 кг (2 місце) та в поштовху – 90 кг (2 місце).
Загалом чемпіонат об'єднав 35 важкоатлетів, які представляють Україну в різних вагових категоріях.
Нагадаємо, миколаївська спортсменка Анна Гонтар отримала звання «Заслужений майстер спорту України» з параплавання.
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