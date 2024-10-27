Миколаївська спортсменка стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики серед молоді

Руслана Кузікова, фото: Миколаївська ОВА

Миколаївська важкоатлетка Руслана Кузікова здобула титул чемпіонки Європи на континентальній першості з важкої атлетики серед молоді до 23 років.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Змагання тривали з 26 жовтня по 3 листопада у місті Рашин в Польщі.

У ваговій категорії до 49 кілограмів Руслана виборола перше місце за сумою двоборства – 162 кілограми, продемонструвавши результат у ривку – 72 кг (2 місце) та в поштовху – 90 кг (2 місце).

Загалом чемпіонат об'єднав 35 важкоатлетів, які представляють Україну в різних вагових категоріях.

Нагадаємо, миколаївська спортсменка Анна Гонтар отримала звання «Заслужений майстер спорту України» з параплавання.