Миколаївська плавчиня Гонтар отримала звання «Заслужений майстер спорту України»

Анна Гонтар. Фото: IPC/Pedro Vasconcelos

Миколаївська спортсменка Анна Гонтар отримала звання «Заслужений майстер спорту України» з параплавання.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що спортивне звання присвоєно згідно наказу Міністерства молоді та спорту України № 6659 від 24.10.2024 року.

«Анна Гонтар триразова бронзова призерка Олімпійських ігор в Парижі-2024 та бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо-2020. Вітаємо та пишаємося здобутками нашої спортсменки!», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, дворазовий призер Олімпійських ігор Олександр Абраменко оголосив про завершення спортивної кар'єри.