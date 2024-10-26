Миколаївська плавчиня Гонтар отримала звання «Заслужений майстер спорту України»
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- Даріна Мельничук
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11:30, 26 жовтня, 2024
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Миколаївська спортсменка Анна Гонтар отримала звання «Заслужений майстер спорту України» з параплавання.
Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.
Зазначається, що спортивне звання присвоєно згідно наказу Міністерства молоді та спорту України № 6659 від 24.10.2024 року.
«Анна Гонтар триразова бронзова призерка Олімпійських ігор в Парижі-2024 та бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо-2020. Вітаємо та пишаємося здобутками нашої спортсменки!», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, дворазовий призер Олімпійських ігор Олександр Абраменко оголосив про завершення спортивної кар'єри.
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