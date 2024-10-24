Олімпійський чемпіон з Миколаєва Абраменко завершив кар'єру спортсмена
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- Альона Коханчук
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13:34, 24 жовтня, 2024
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Дворазовий призер Олімпійських ігор Олександр Абраменко оголосив про завершення спортивної кар'єри.
Про це він розповів у коментарі Tribuna.com.
За словами Олександра Абраменка, ще у травні він вирішив не підписувати новий контракт як спортсмен. Натомість він приєднався до тренерського штабу команди.
«З травня я не підписував контракт спортсмена-інструктора, а пройшов конкурс і підписав контракт старшого тренера штатної збірної команди України з фристайлу акробатика. Також я обіймаю посаду першого віцепрезидента національної федерації лижного спорту України», — зазначив Олександр Абраменко.
Олександр Абраменко є олімпійським чемпіоном 2018 року та срібним призером Ігор-2022 у лижній акробатиці. У 2019 році Олександр отримав срібло на чемпіонаті світу.
Останній раз Абраменко змагався у складі збірної України на початку сезону 2022/23. Він виступив лише на одному етапі, після чого достроково завершив сезон через проблеми з коліном. У сезоні 2023/24 він не повернувся до змагань і повністю пропустив цей сезон.
Нагадаємо, що у листопаді минулого року миколаївський фристайліст Олександр Абраменко виставив на благодійному аукціоні дві олімпійські медалі.
Раніше Олімпійський чемпіон, фристайліст Олександр Абраменко розповів, що мав надію, що у Миколаєві створять хороші умови для тренувань з фристайлу після того, як він здобув олімпійське золото, однак змін так і не відбулося.
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