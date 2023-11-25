Олександр Абраменко на Олімпіаді в Пекіні, 2022 рік

Дві олімпійські медалі миколаївського фристайліста Олександра Абраменка виставлені на благодійному аукціоні.

Лоти з його золотом з Пхенчхану-2018 та Пекіну 2022-го розміщені на сайті SCP Auctions і приймаються до 2 грудня, пише NBC Sports.

Спортсмен в розмові з виданням каже — продаж медалей зумовлена необхідністю допомогти рідній країні в тяжкий період, хоча рішення йому далось тяжко.

— Виставити медалі на аукціон було нелегким рішенням. Вони дійсно дуже цінні для мене і для спортивної історії України. Як і будь-який українець, я допомагаю військовим у їхніх нагальних потребах через волонтерів. Крім того, багато людей постраждало від війни, деякі втратили все і також потребують матеріальної допомоги. Тому я вирішив, що мої медалі стануть у нагоді і наблизить нашу перемогу, — сказав Олександр Абраменко.

Мінімальна ставка на медаль за перше місце становить 10 тисяч доларів, за друге — 5.

Варто зазначити, що «срібло» в Китаї спортсмен завоював за місяць до повномасштабного вторгнення. Цю перемогу він тоді присвятив Україні.

Це не вперше, коли українські спортсмени продають нагороди для направлення коштів на допомогу армії чи цивільним, які постраждали в ході бойових дій. Свою єдину золоту медаль з Олімпіади в Токіо продав раніше борець Жан Беленюк.

Нагадаємо, на аукціоні на платформі eBay за $10 400 продали ляльку «Барбі» від компанії Mattel, яку створили на честь української фехтувальниці Ольги Харлан.