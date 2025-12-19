 «Укрпошта» разом із Superhumans випустили благодійний поштовий набір «Країна Суперлюдей»

В Україні презентували благодійний поштовий випуск «Країна Суперлюдей»: де придбати марки

В Україні презентували благодійний поштовий випуск «Країна Суперлюдей». Фото: SuperhumansВ Україні презентували благодійний поштовий випуск «Країна Суперлюдей». Фото: Superhumans

«Укрпошта» спільно з реабілітаційним центром Superhumans презентували благодійний поштовий набір «Країна Суперлюдей», кошти з якого спрямують на підтримку українських захисників.

Як повідомили в Центрі, поштовий випуск складається з трьох марок-історій — «Перемога», «Боротьба» та «Надія». Вони розповідають про людей, які пройшли через війну, але продовжують жити, працювати та підтримувати інших.

Прообразами для марок стали пацієнти та амбасадори Superhumans. Серед них — Руслана «Сіма» Данілкіна, доброволиця з 18 років, яка після поранення долучилася до команди центру, а також ветеран Олексій «Олекса» Притула, який після втрати обох ніг пройшов складну реабілітацію та взяв участь в «Іграх Нескорених». Автор дизайну поштового випуску — художник Андрій Єрмоленко.

В Україні презентували благодійний поштовий випуск «Країна Суперлюдей». Фото: SuperhumansВ Україні презентували благодійний поштовий випуск «Країна Суперлюдей». Фото: Укрпошта

Офіційне погашення марок відбулося у Львові на території Superhumans Center. Перші комплекти з тиражу вручили понад 20 пацієнтам, які цього дня завершували курс реабілітації та виписувалися з центру.

З кожної проданої марки вісім гривень спрямують на фізичну реабілітацію пацієнтів Superhumans Dnipro. Придбати поштовий випуск «Країна Суперлюдей» можна у відділеннях «Укрпошти» та онлайн.

Раніше «Укрпошта» презентує новий набір марок, присвячений маякам Чорного та Азовського морів, а також тим, що розташовані на тимчасово окупованій території Криму. До серії увійшли маяки Миколаївщини та Одещини.

