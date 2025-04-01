Маяки Миколаївщини та Одещини потрапили на нові марки «Укрпошти»

Набір марок «Маяки України». Фото: «Укрпошта»

«Укрпошта» презентує новий набір марок, присвячений маякам Чорного та Азовського морів, а також тим, що розташовані на тимчасово окупованій території Криму. До серії увійшли маяки Миколаївщини та Одещини.

Як розповіли в компанії, серію «Маяки України» започаткували ще у 2009 році, а цьогорічні марки мають не лише естетичне, а й символічне значення.

«Серед маяків, зображених на марках цьогорічного випуску справжні легенди: маяки Криму Ай-Тодорський та Чаудинський, які бачили не одну бурю та пам’ятають тисячі історій мореплавців, Шаганський маяк, що гордо стоїть на березі Одещини, Білосарайський та Бердянський Верхній маяки, що світять над приазовськими хвилями, та Руський Задній, відомий маяк Бузько-Дніпровсько-Лиманського каналу в Миколаївській області, який є справжнім гідом для всіх, хто йде Дніпровсько-Бузьким лиманом», — пояснили в компанії.

Набір марок «Маяки України». Скріншот сайту «Укрпошта»

До нового випуску увійшли: маяк Руський Задній (Бузько-Дніпровсько-Лиманський канал, Миколаївщина); Шаганський маяк (Одещина); Білосарайський та Бердянський Верхні маяки (Приазов’я); Ай-Тодорський та Чаудинський маяки (Крим).

Набір марок «Маяки України». Скриншот сайту «Укрпошта»

Нагадаємо, що в рамках всеукраїнської акції від «Укрпошти» на Соборній площі у Миколаєві відбулася церемонія спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв».