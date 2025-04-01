  • вівторок

    1 квітня, 2025

  • 16°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 1 квітня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 16° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Маяки Миколаївщини та Одещини потрапили на нові марки «Укрпошти»

Набір марок «Маяки України». Фото: «Укрпошта»Набір марок «Маяки України». Фото: «Укрпошта»

«Укрпошта» презентує новий набір марок, присвячений маякам Чорного та Азовського морів, а також тим, що розташовані на тимчасово окупованій території Криму. До серії увійшли маяки Миколаївщини та Одещини.

Як розповіли в компанії, серію «Маяки України» започаткували ще у 2009 році, а цьогорічні марки мають не лише естетичне, а й символічне значення.

«Серед маяків, зображених на марках цьогорічного випуску справжні легенди: маяки Криму Ай-Тодорський та Чаудинський, які бачили не одну бурю та пам’ятають тисячі історій мореплавців, Шаганський маяк, що гордо стоїть на березі Одещини, Білосарайський та Бердянський Верхній маяки, що світять над приазовськими хвилями, та Руський Задній, відомий маяк Бузько-Дніпровсько-Лиманського каналу в Миколаївській області, який є справжнім гідом для всіх, хто йде Дніпровсько-Бузьким лиманом», — пояснили в компанії.

Набір марок «Маяки України». Скріншот сайту «Укрпошта»Набір марок «Маяки України». Скріншот сайту «Укрпошта»

До нового випуску увійшли: маяк Руський Задній (Бузько-Дніпровсько-Лиманський канал, Миколаївщина); Шаганський маяк (Одещина); Білосарайський та Бердянський Верхні маяки (Приазов’я); Ай-Тодорський та Чаудинський маяки (Крим).

Набір марок «Маяки України». Скріншот сайту «Укрпошта»Набір марок «Маяки України». Скриншот сайту «Укрпошта»

Нагадаємо, що в рамках всеукраїнської акції від «Укрпошти» на Соборній площі у Миколаєві відбулася церемонія спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв».

Останні новини про: Миколаївщина

Миколаївщина отримала понад ₴29 млн акцизного податку від продажу алкоголю
Миколаївські спортсмени стали призерами чемпіонату України зі стрибків у воду
Аудит у Березнегуватській громаді: фінансові порушення в освіті склали ₴6 млн
Реклама

Читайте також:

новини

Віцемер Миколаєва Петров вважає, що зруйнована арка в «Казці» не є обʼєктом авторського права

Аліса Мелік-Адамян
новини

Мер Сєнкевич заробляє менше, ніж головний озеленювач Миколаєва, — декларація

Юлія Бойченко
новини

Кількість учнів у миколаївських школах зменшилась на близько 20% за останні три роки

Юлія Бойченко
новини

Головний лікар дитячої лікарні Пліткін отримав торік ₴731 тис. доходу — це на понад мільйон менше, ніж у 2023 році

Аліса Мелік-Адамян
новини

Новий лідер «Слуг народу» у Миколаєві Агабеков розповів, що займатиметься наближенням перемоги

Аліна Квітко

Останні новини про: Миколаївщина

Аудит у Березнегуватській громаді: фінансові порушення в освіті склали ₴6 млн
Миколаївські спортсмени стали призерами чемпіонату України зі стрибків у воду
Миколаївщина отримала понад ₴29 млн акцизного податку від продажу алкоголю

Мер Сєнкевич обговорив з Данією створення у Миколаєві спеціальної економічної зони

Новий лідер «Слуг народу» у Миколаєві Агабеков розповів, що займатиметься наближенням перемоги

4 години тому

Кількість учнів у миколаївських школах зменшилась на близько 20% за останні три роки

Головне сьогодні