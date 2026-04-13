У Франції за донат €100 у благодійній лотереї розіграють картину Пікассо

Картина Пабло Пікассо «Голова жінки».

У Франції проводять благодійну лотерею. За донат 100 євро можна виграти картину Пабло Пікассо «Голова жінки». Виручені з лотереї кошти спрямують на дослідження хвороби Альцгеймера.

Пабло Пікассо намалював картину «Голова жінки» гуашшю на папері у 1941 році.

Кількість квитків на лотерею обмежена — 120 тисяч. Якщо всі продадуть, розіграш може принести 12 мільйонів євро.

Організатори повідомляють, що дві попередні лотереї Пікассо зібрали понад 10 мільйонів євро. Їх збипали на культурну діяльність у Лівані й програми водопостачання та гігієни в Африці.

Це не вперше, коли роботи Пабло Пікассо розігрують. У першій лотереї «1 Пікассо за 100 євро» у 2013 році пожежник із Пенсильванії виграв картину «Чоловік в оперному капелюсі».

Другу картину Пікассо, «Мертву природу», розіграли в лотереї у 2020 році. Виграш отримала бухгалтерка з Італії. Її син купив квиток на лотерею на Різдво.

Раніше повідомлялося, що Росія системно вивозить українські музейні цінності з тимчасово окупованих територій та намагається включити їх у власний культурний простір. Загалом уже викрали понад 35 тисяч музейних об’єктів.