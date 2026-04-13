 Картину Пікассо продають: виручені гроші направлять для дослідження хвороби Альцгеймера

У Франції за донат €100 у благодійній лотереї розіграють картину Пікассо

Картина Пабло Пікассо «Голова жінки». Фото operagalleryКартина Пабло Пікассо «Голова жінки». Фото operagallery

У Франції проводять благодійну лотерею. За донат 100 євро можна виграти картину Пабло Пікассо «Голова жінки». Виручені з лотереї кошти спрямують на дослідження хвороби Альцгеймера.

Про це пише «Громадське».

Пабло Пікассо намалював картину «Голова жінки» гуашшю на папері у 1941 році.

Реклама

Кількість квитків на лотерею обмежена — 120 тисяч. Якщо всі продадуть, розіграш може принести 12 мільйонів євро.

Організатори повідомляють, що дві попередні лотереї Пікассо зібрали понад 10 мільйонів євро. Їх збипали на культурну діяльність у Лівані й програми водопостачання та гігієни в Африці.

Це не вперше, коли роботи Пабло Пікассо розігрують. У першій лотереї «1 Пікассо за 100 євро» у 2013 році пожежник із Пенсильванії виграв картину «Чоловік в оперному капелюсі».

Другу картину Пікассо, «Мертву природу», розіграли в лотереї у 2020 році. Виграш отримала бухгалтерка з Італії. Її син купив квиток на лотерею на Різдво.

Раніше повідомлялося, що Росія системно вивозить українські музейні цінності з тимчасово окупованих територій та намагається включити їх у власний культурний простір. Загалом уже викрали понад 35 тисяч музейних об’єктів.

Останні новини про: благодійність

У Миколаєві ансамбль «Невгамовні» зібрав понад ₴42 тисячі для ЗСУ під час благодійного концерту
У французькому місті Нарбонн відбулися два благодійні концерти на підтримку Миколаєва
В Україні презентували благодійний поштовий випуск «Країна Суперлюдей»: де придбати марки
Реклама
Читайте також:
новини
У справі шкільного харчування в Миколаєві оголошені нові підозри: розтрата майна та порушення санітарних норм

Юлія Бойченко
новини
У Південноукраїнську третій рік не можуть підключити котельню від донора

Аліна Квітко
новини
У Миколаєві відзначили Великдень: як пройшли святкування у місті

Даріна Мельничук
новини
На сміттєзвалищі у Доманівці накопичився вже мільйон тонн відходів

Юлія Бойченко
новини
На Миколаївщині понад 6 тисяч ФОПів із працівниками: скільки підприємців на півдні країни

Світлана Іванченко
