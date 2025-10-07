У французькому місті Нарбонн відбулися два благодійні концерти на підтримку Миколаєва

У французькому місті Нарбонн відбулися благодійні концерти на підтримку Миколаєва. Фото: Facebook - Yarova Lora

У французькому місті Нарбонн 25–26 вересня 2025 року пройшли два благодійні концерти під назвою «Таланти України», метою яких була підтримка міста Миколаєва.

Як повідомила одна з організаторок, захід відбувся у співпраці з громадською організацією «Association Narbonne – Ukraine». На сцені виступили українські митці з різних регіонів країни, серед яких: Олександр Божик, Маргарита Мелешко, Анастасія Димид, Олександр Виноградов, Юлія Захарова, Олег Валько та інші.

Особливою подією під час концерту стало підписання угоди про співпрацю між містами Нарбонн і Миколаєвом, яку 25 вересня уклали мери — Бернар Мальк’є та Олександр Сєнкевич. Відтепер міста офіційно стали побратимами.

За словами організаторів, концерти відвідала безпрецедентна кількість відвідувачів — понад дві тисячі глядачів щодня.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що в Миколаєві ансамбль «Невгамовні» під час благодійного виступу зібрав понад ₴42 тисячі для потреб Збройних сил України.