В Очакові виконком дозволив спиляти 17 дерев по місту. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Виконавчий комітет Очаківської міської ради дав дозвіл комунальній службі благоустрою спиляти 17 дерев у місті

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому.

Вказується, що дерева були обстежені та складені на них акти. Мова йде про дерева за адресами:

вулиця Соборна, буд. 13, квартира 2 — 1 горіх;

вулиця Соборна,1/2 — 1 горіх;

вулиця Зінченка Олексія — 3 ялинки,

сквер Міський сад — 2 сосни;

вулиця Соборна, 7-А — 2 ялинки блакитні,

вулиця Зінченка Олексія (автовокзал) — 1 сосну та 3 Тиса Фастігіата Аурея ;

вулиця Героїв Очакова (супермаркет АТБ, вулиця Будівельників, 31/1) — 1 акацію та 1 шовковицю;

вулиця Балкова, 17 — 1 тополю та 1 акацію.

Також Очаківській комунальній службі благоустрою рекомендували відновити втрачені зелені насадження.

Скриншот проєкту рішення Скриншот проєкту рішення

Нагадаємо, що в Очакові створили комісію для огляду стану дерев у місті, які потрібно видалити зокрема через їх аварійний стан. Відповідне рішення прийняли 13 вересня на засіданні виконавчого комітету Очаківської міської ради.