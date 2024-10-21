В Очакові виконком дозволив спиляти 17 дерев по місту
-
- Альона Коханчук
-
•
-
16:12, 21 жовтня, 2024
-
Виконавчий комітет Очаківської міської ради дав дозвіл комунальній службі благоустрою спиляти 17 дерев у місті
Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому.
Вказується, що дерева були обстежені та складені на них акти. Мова йде про дерева за адресами:
- вулиця Соборна, буд. 13, квартира 2 — 1 горіх;
- вулиця Соборна,1/2 — 1 горіх;
- вулиця Зінченка Олексія — 3 ялинки,
- сквер Міський сад — 2 сосни;
- вулиця Соборна, 7-А — 2 ялинки блакитні,
- вулиця Зінченка Олексія (автовокзал) — 1 сосну та 3 Тиса Фастігіата Аурея ;
- вулиця Героїв Очакова (супермаркет АТБ, вулиця Будівельників, 31/1) — 1 акацію та 1 шовковицю;
- вулиця Балкова, 17 — 1 тополю та 1 акацію.
Також Очаківській комунальній службі благоустрою рекомендували відновити втрачені зелені насадження.
Нагадаємо, що в Очакові створили комісію для огляду стану дерев у місті, які потрібно видалити зокрема через їх аварійний стан. Відповідне рішення прийняли 13 вересня на засіданні виконавчого комітету Очаківської міської ради.
Останні новини про: Очаків