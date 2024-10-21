  • понеділок

    21 жовтня, 2024

  • 13°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 21 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 13° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Очакові виконком дозволив спиляти 17 дерев по місту

В Очакові виконком дозволив спиляти 17 дерев по місту. Ілюстраційне фото з відкритих джерелВ Очакові виконком дозволив спиляти 17 дерев по місту. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Виконавчий комітет Очаківської міської ради дав дозвіл комунальній службі благоустрою спиляти 17 дерев у місті

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому.

Вказується, що дерева були обстежені та складені на них акти. Мова йде про дерева за адресами:

  • вулиця Соборна, буд. 13, квартира 2 — 1 горіх;
  • вулиця Соборна,1/2 — 1 горіх;
  • вулиця Зінченка Олексія — 3 ялинки,
  • сквер Міський сад  — 2 сосни;
  • вулиця Соборна, 7-А — 2 ялинки блакитні,
  • вулиця Зінченка Олексія (автовокзал) — 1 сосну та 3 Тиса Фастігіата Аурея ;
  • вулиця Героїв Очакова (супермаркет АТБ, вулиця Будівельників, 31/1)  — 1 акацію та 1 шовковицю;
  • вулиця Балкова, 17 — 1 тополю та 1 акацію.

Також Очаківській комунальній службі благоустрою рекомендували відновити втрачені зелені насадження.

Скриншот проєкту рішенняСкриншот проєкту рішення
Скриншот проєкту рішенняСкриншот проєкту рішення

Нагадаємо, що в Очакові створили комісію для огляду стану дерев у місті, які потрібно видалити зокрема через їх аварійний стан. Відповідне рішення прийняли 13 вересня на засіданні виконавчого комітету Очаківської міської ради.

Останні новини про: Очаків

В мерії Очакова хочуть створити систему опитувань, щоб мешканці мали вплив на рішення влади
Влада Очакова планує присвоїти звання «Почесного громадянина» меру французького міста Фекам
«Двічі довелося приймати пологи в машині», — медики швидкої скаржаться на стан очаківської траси

Читайте також:

новини

«Швидка відмовляється їхати», — жителі села біля Снігурівки просять відремонтувати дорогу

Олена Козубовська
новини

Мінкульт очікує рішення від Миколаєва щодо долі трьох радянських пам’ятників, серед них — героям Шурі та Віті

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Двічі довелося приймати пологи в машині», — медики швидкої скаржаться на стан очаківської траси

Олена Козубовська
новини

Голову громади під Очаковом затримали за підозрою у виправдовуванні війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міжнародні партнери відмовилися фінансувати водогін для Миколаєва за «швидким планом»: його профінансують з держрезерву

Олена Козубовська

Останні новини про: Очаків

«Двічі довелося приймати пологи в машині», — медики швидкої скаржаться на стан очаківської траси
Влада Очакова планує присвоїти звання «Почесного громадянина» меру французького міста Фекам
В мерії Очакова хочуть створити систему опитувань, щоб мешканці мали вплив на рішення влади

У Миколаєві хочуть створити Книгу пам’яті загиблих захисників та захисниць

«Швидка відмовляється їхати», — жителі села біля Снігурівки просять відремонтувати дорогу

4 години тому

Росіяни атакували Одещину ракетами та дронами, горіла припортова інфраструктура

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні