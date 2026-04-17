На Миколаївщині пʼятеро дітей отримали статус постраждалих від війни через незаконне вивезення

Фото Е. Блажевич/LRT

У Миколаївській області п’ятеро дітей отримали статус постраждалих від війни через незаконне вивезення за межі України. Йдеться про дітей, яких повернули ще у 2024 році.

Про це під час брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Пономарьова, пишуть «МикВісті».

Як відомо, станом на 1 квітня 2025 року в Миколаївській області статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, отримали 35 тисяч 127 дітей.

— Статус дітей, які були викрадені або незаконно вивезені за межі України, у 2025 році отримали п’ятеро дітей, яких повернули ще у 2024 році. Крім того, у 2025 році через окупацію та примусове вивезення із закладу було повернуто вісім дітей. Частина з них уже досягла повноліття та повернулася на територію Миколаївської області. Також 98 дітей отримали відповідний статус через те, що їхні батьки або один із законних представників зникли безвісти за особливих обставин чи загинули внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, поранень, контузій або каліцтв, — розповіла Ірина Пономарьова.

Нагадаємо, у 2025 році до Миколаївської області повернули 30 дітей після депортації. Вже трьох дітей повернули до регіону цього року. Як повідомила Ірина Пономарьова, загалом із 2022 року до області для подальшого проживання після депортації прибули 45 дітей.

Останні новини про: Діти

На Миколаївщині у 2025 році понад 140 батьків позбавили батьківських прав
На Миколаївщині понад 35 тисяч дітей мають статус постраждалих від війни
За рік на Миколаївщині 70 дітей вилучили з сімей через небезпечні умови проживання
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві екологи обстежили зелену зону, де планується зведення АЗС: більшість дерев здорові

Даріна Мельничук
новини
Посадовці мерії Миколаєва поїхали у Японію за досвідом, щоб «не просто відбудувати, а кардинально»

Катерина Середа
новини
За рік на Миколаївщині 70 дітей вилучили з сімей через небезпечні умови проживання

Даріна Мельничук
новини
У Миколаївській облраді створили нову установу для розвитку цифровізації та кіберзахисту

Альона Коханчук
новини
На Миколаївщині після атаки «Шахедами» світло повернули 90% споживачам, — Кім

Анна Гакман
Останні новини про: Діти

За рік на Миколаївщині 70 дітей вилучили з сімей через небезпечні умови проживання
На Миколаївщині понад 35 тисяч дітей мають статус постраждалих від війни
На Миколаївщині у 2025 році понад 140 батьків позбавили батьківських прав

Удар по енергетиці й громадах: як минула доба на Миколаївщині

У Миколаєві екологи обстежили зелену зону, де планується зведення АЗС: більшість дерев здорові