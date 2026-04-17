Чемпіон світу Усик заговорив про завершення кар’єри
- Світлана Іванченко
1:25, 17 квітня, 2026
Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик прокоментував можливе завершення своєї боксерської кар’єри.
Про це повідомляє Daily Mail Boxing.
За словами українського боксера, цей момент уже наближається.
— Три дні тому я думав про те, що я скажу, як я скажу. Слухайте, це близько. Зараз мені подобається те, що я роблю, — зазначив боксер.
Наступний бій Усика запланований на 23 травня в Єгипті. Його суперником стане нідерландський кікбоксер Ріко Верховен, а на кону буде чемпіонський пояс WBC.
Нагадаємо, наприкінці 2025 року Усик добровільно відмовився від пояса WBO, у результаті чого новим чемпіоном світу став Фабіо Вордлі. Таким чином українець уникнув бою з обов’язковим претендентом із Великої Британії.
Слід також нагадати, що до цього, Олександр Усик вже відмовлявся від звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, віддавши титул IBF для поєдинку британських боксерів Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа.
Згодом, Олександр Усик провів бій-реванш із британцем Даніелем Дюбуа на лондонському стадіоні «Вемблі». Перед цим він поділився очікуваннями від реваншу зазначивши, що вдячний Богові за можливість знову битися за звання абсолютного чемпіона. Також він подякував Данієлю, що той приглядав за його поясом IBF. «Тепер я збираюся його повернути», сказав боксер.
