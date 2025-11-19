  • середа

Усик відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона світу

Олександр Усик відмовився від титулу чемпіона WBO. Фото: Getty ImagesОлександр Усик відмовився від титулу чемпіона WBO. Фото: Getty Images

Український боксер Олександр Усик вирішив відмовитися від титулу чемпіона WBO у важкій вазі.

У WBO зазначили, що отримали лист від команди спортсмена, де йдеться про рішення, ухвалене «після ретельного обмірковування». В організації подякували Олександру Усику та назвали його кар’єру однією з найвидатніших у сучасному боксі.

Як пише Sky Sports, Олександр Усик мав битися з британцем Фабіо Вордлі після перемоги останнього над Джозефом Паркером. Раніше промоутер Френк Воррен говорив, що поєдинок можуть організувати у березні 2026 року. Тренер Сергій Лапін також казав, що Олександр Усик планує повернення на ринг у першій половині наступного року. Після відмови українця від титулу пояс має перейти до Фабіо Вордлі.

Слід також нагадати, що до цього, Олександр Усик вже відмовлявся від звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, віддавши титул IBF для поєдинку британських боксерів Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа.

Згодом, Олександр Усик провів бій-реванш із британцем Даніелем Дюбуа на лондонському стадіоні «Вемблі». Перед цим він поділився очікуваннями від реваншу зазначивши, що вдячний Богові за можливість знову битися за звання абсолютного чемпіона. Також він подякував Данієлю, що той приглядав за його поясом IBF. «Тепер я збираюся його повернути», сказав боксер.

Тоді Олександр Усик у п'ятому раунді переміг британця Даніеля Дюбуа нокаутом і вдруге став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

