На відновлення водомереж багатоповерхівок Миколаєва у 2025 році планують витратити ₴32 млн

Багатоповерховий будинок у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті» для ілюстрації

На відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення у 2025 році у Миколаєві планують витратити 32 мільйони гривень.

Відповідний проєкт рішення розглянуть на черговій сесії Миколаївської міськради, пишуть «МикВісті».

Міська влада хоче продовжити програму відшкодування витрат на ремонти мереж співвласникам багатоквартирних будинків, яка діяла у 2023-2024 роках.

— З метою забезпечення мешканців Миколаївської міської територіальної громади базовими потребами, безперебійної подачі централізованого водопостачання та водовідведення, беручи до уваги значні пошкодження мереж водопостачання та водовідведення, що утворилися внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, — йдеться в проєкті рішення.

Протягом 2023-2024 років на відшкодування витрат на відновлення мереж витратили загалом 46 мільйонів гривень (20 мільйонів у 2023 році та 26 мільйонів у 2024). Участь у програмі взяли 230 багатоквартирних будинків (100 у 2023 році та 130 у 2024).

Скриншот з проєкту рішення Скриншот з проєкту рішення

У 2025 році міська влада планує компенсувати витрати для 150 будинків. На це з місцевого бюджету хочуть витратити 16 мільйонів гривень, ще 16 мільйонів — з інших джерел фінансування, яких саме, у програмі не зазначається.

Що з водою у Миколаєві?

Російські війська ще у квітні 2022 року зруйнували водопровід, через який Миколаїв отримував питну воду.

Раніше «МикВісті» писали, що вода у кранах миколаївців є небезпечною для споживання, оскільки містить ентерококи, синьогнійну паличку, токсичні елементи, має підвищений вміст хлоридів, сульфатів, сухого залишку та інше.

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Більше інформації про те, чим загрожує містянам вживання «технічної» води та що чекає на жителів міста далі — у матеріалі «Миколаїв. Місто, що тримає оборону півдня, страждає від спраги».

У березні 2023 року директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко, заявив про можливу загрозу руйнації системи каналізації через вплив солоної води. За його словами за останній рік водоканал ліквідував понад 1000 витоків, а після запуску подачі солоної води кількість аварій на добу зросла до 10-15 разів. Крім того, бетонні каналізаційні колектори також починають деградувати.

Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві у межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України.

Раніше повідомлялося, що з державного бюджету збираються виділити 1,2 мільярда гривень на відновлення системи водопостачання в Миколаєві. Такий крок необхідний місту, оскільки солона вода роз’їдає труби і з часом у Миколаєві доведеться міняти всю систему водопостачання.

23 липня 2024 року миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич зустрівся із керівництвом Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області, щоб обговорити процес будівництва водогону для подачі питної води.

Згодом стало відомо, що президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.