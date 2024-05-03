Архівне фото «НикВести»

Данія з початку повномасштабної війни надала Миколаївській області допомоги на 118 мільйонів доларів.

Про це під час брифінгу розповіла заступниця директора департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської ОВА Анастасія Тодорова, пишуть «НикВести».

З початку 2024 року регіон підписав меморандумам про співпрацю з міжнародними партнерами з метою відновлення та розвитку регіону.

Один із проєктів «Миколаїв відновлений» фінансується урядом Королівства Данії з загальним бюджетом у 5 мільйонів доларів. Цей проєкт спрямований на створення інклюзивних механізмів планування та відновлення інфраструктури для територій, які постраждали внаслідок військових дій.

— Проект «Миколаїв відновлений» фінансує уряд Королівства Данії. Виконавцем за проєктом виступає програма розвитку Організацій Об'єднаних Націй і загальний бюджет проєкту становить 35 мільйонів датських крон (5 мільйонів доларів, — прим.). В рамках цього проєкту громади Миколаївської області зможуть отримати комплексну підтримку за чотирма взаємопов'язаними стратегічними напрямками — це створення інклюзивних механізмів планування, впровадження та моніторингу відновлення, відновлення надання послуг. Особливий акцент робиться на територіях, які постраждали внаслідок військових дій РФ та були частково окуповані або окуповані. Це буде активною громадянською позицією з особливим акцентом на розширенні прав і можливостей молодих жінок та чоловіків, — повідомила Анастасія Тодорова.

Ще одним проєктом є закупівля товарів та послуг для відновлення України за підтримки уряду Королівства Данії на суму близько 21,1 мільйон доларів спрямована на покращення інфраструктури та забезпечення безперебійного електроводового і теплопостачання.

Також уряд Королівства Данія виділить 17,2 мільйонів доларів на відбудову закладів освіти в Миколаївській області, які були зруйновані внаслідок бойових дій. Йдеться зокрема про гімназію №61, гімназію №27 і Національний кораблебудівний університет імені адмірала Макарова.

— Один з цих проєктів — це відновлення громад та соціальної інфраструктури, підхід на основі комплексної реабілітації мікрорайонів у місті Миколаїв. Цей проєкт також фінансується урядом Королівства Данія через Міністерство закордонних справ Данії. І загальний бюджет проєкту становить близько 119 мільйонів датських крон (17,2 мільйонів доларів, — прим.). В рамках цього проєкту будуть відбудовані заклади освіти області, які були пошкоджені внаслідок бойових дій, — повідомила Анастасія Тодорова.

Співпраця Данії з Миколаєвом

В березні 2022 року президент України, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

3 липня міністр Королівства Данія оголосила новий пакет допомоги для Миколаївської області.

У вересні після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.

На початку листопаду Данія оголосила про новий масштабний пакет допомоги Україні на 40,2 мільйонів євро. Головний акцент у пакеті допомоги — на Миколаєві та Миколаївській області.

Також в листопаді запрацювали Офіс відновлення та розвитку Миколаївської області та Офіс відновлення та розвитку міської громади Миколаєва.