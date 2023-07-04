У понеділок, 3 липня, під головуванням Міністра співробітництва в галузі розвитку та глобальної кліматичної політики Данії Дена Янніка Йоргенсена відбулося друге засідання керівного комітету по співпраці Королівства Данія та Миколаївської області.
Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації.
Під час засідання Міністр Королівства Данія оголосив новий пакет допомоги для Миколаївської області.
Зокрема, він складатиметься з:
Нагадаємо, Данія оголосила, що направить 615 млн крон ($90 млн) на реконструкцію України. Ці фінанси підуть «на відновлення шкіл, лікарень та поліклінік, бомбосховищ, водо-, тепло- та енергопостачання, а також на підтримку населення».
Як повідомлялося, ще наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.
Пізніше міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив про започаткування нової програми відновлення України у 2023 році.
Також в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.
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У понеділок, 3 липня, під головуванням Міністра співробітництва в галузі розвитку та глобальної кліматичної політики Данії Дена Янніка Йоргенсена відбулося друге засідання керівного комітету по співпраці Королівства Данія та Миколаївської області.
Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації.
Під час засідання Міністр Королівства Данія оголосив новий пакет допомоги для Миколаївської області.
Зокрема, він складатиметься з:
Нагадаємо, Данія оголосила, що направить 615 млн крон ($90 млн) на реконструкцію України. Ці фінанси підуть «на відновлення шкіл, лікарень та поліклінік, бомбосховищ, водо-, тепло- та енергопостачання, а також на підтримку населення».
Як повідомлялося, ще наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.
Пізніше міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив про започаткування нової програми відновлення України у 2023 році.
Також в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.