У понеділок, 3 липня, під головуванням Міністра співробітництва в галузі розвитку та глобальної кліматичної політики Данії Дена Янніка Йоргенсена відбулося друге засідання керівного комітету по співпраці Королівства Данія та Миколаївської області.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації.

Під час засідання Міністр Королівства Данія оголосив новий пакет допомоги для Миколаївської області.

Зокрема, він складатиметься з:

поставки регіону нової спеціалізованої техніки;

допомоги по ремонту пошкоджених внаслідок російської агресії будівель;

допомоги по облаштуванню бомбосховищ в школах для організації офлайн-навчання дітей;

надання Миколаївщині сучасного медичного обладнання;

фінансування та підтримки Регіонального офісу по міжнародному співробітництву в Миколаївської області (РОМС).

Нагадаємо, Данія оголосила, що направить 615 млн крон ($90 млн) на реконструкцію України. Ці фінанси підуть «на відновлення шкіл, лікарень та поліклінік, бомбосховищ, водо-, тепло- та енергопостачання, а також на підтримку населення».

Як повідомлялося, ще наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

Пізніше міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив про започаткування нової програми відновлення України у 2023 році.