Власники нерухомості Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів понад ₴40 млн. Фото з відкритих джерел

У січні – березні 2024 року мешканці Миколаївської області сплатили до місцевих бюджетів 40,2 мільйона гривень податку на нерухомість, що на 14,5 мільйона гривень більше, ніж у відповідному періоді 2023 року.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області.

Лідерами у сплаті податку на нерухомість є власники об’єктів нерухомості – юридичні особи, внесок яких у місцеві бюджети Миколаївщини за 3 місяці 2024 року становить 28,4 мільйона гривень. Фізичні особи – власники майна перерахували до місцевих скарбниць області 11,8 мільйона податку на нерухомість.

Податківці нагадали, що за об’єкти житлової нерухомості податок для фізичних осіб розраховується за площу, що перевищує для квартир – 60 квадратних метрів, житлових будинків – 120 квадратних метрів, різних типів житлової нерухомості, у тому числі їх часток – 180 квадратних метрів.

Фізичні особи повинні сплатити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, протягом 60 днів із дня вручення податкового повідомлення-рішення. Якщо таке повідомлення-рішення не надійшло, то варто звернутися до податкової служби за місцем реєстрації.

Нагадаємо, у першому кварталі 2024 року з прибутків миколаївських підприємств і установ державна скарбниця отримала 254,5 мільйона гривень.