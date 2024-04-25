Антон Табунщик під час засідання позачергової сесії Миколаївської облради, фото: «НикВести»

Сьогодні, 25 квітня, шляхом таємного голосування депутати обрали голову Миколаївської обласної ради. Ним став перший заступник Антон Табунщик.

Рішення було ухвалене під час позачергового засідання Миколаївської облради, повідомляє кореспондент «НикВести».

Зазначимо, що питання про обрання голови було внесено в порядок денний на початку засідання при затвердженні питань.

На сесії було присутні 43 депутати. Кількість голосів «за» склали 39, ще 4 депутати були проти.

Сам Антон Табунщик у голосуванні участі не брав, заявивши про конфлікт інтересів.

— Дякую за довіру. Дякую, що знайшли час. Це велика відповідальність, і попереду дуже багато роботи, — сказав Антон Табунщик після оголошення результату голосування.

Після обрання депутати проголосували за звільнення Антона Табунщика з посади заступника Миколаївської обласної ради, достроково припинивши його повноваження.

— Відповідно до Кодексу законів про працю в звяʼзку з обранням головою облсної ради подаю заяву про звільнення та відповідне дострокове припинення повноважень першого заступника голови обласної ради, — сказав Антон Табунщик.

Рішення підтримали 39 присутніх депутатів голосом «за».

Також депутати проголосували за встановлення голові обласної раи надбваку за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі 90% посадового окладу з врахуванням доплати за ранг. Проєкт рішення пвдтримали 38 депутатів.

«НикВести» раніше писали, що за 2023 рік на посаді заступника він отримав 862 тисячі заробітної плати. В середньому це складає 72 тисячі гривень на місяць.

Як відомо, Антон Табунщик став першим заступником голови після звільнення з посади Анни Замазєєвої, яку Кабмін призначив головою Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

Табунщик Антон Вікторович закінчив Миколаївську державну аграрну академію за спеціальністю «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку та фінансів. Понад 15 років працював у фінансових установах, 7 з яких – на керівних посадах.

З 2020 року – депутат Миколаївської обласної ради VIII-го скликання від партії «Слуга Народу», секретар постійної комісії з питань науки і освіти, інновацій, молоді, сім’ї і спорту, культури та духовності. Також займав посаду начальника відділу бюджету та аналізу обласних програм в Миколаївській обласній раді.