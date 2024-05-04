У Вознесенську на місці, де росли туї, встановили п'ять маленьких архітектурних форм (МАФів).

Про це повідомляється на сайті Вознесенськом міської ради.

Вулиця у Вознесенську на пякій встановлять МАФи Вулиця у Вознесенську на пякій встановлять МАФи

Зазначається, що на початку року міська рада провела електронні торги з продажу права оренди земельних ділянок по вулиці Короленка, які призначені для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

За інформацією Prozorro.Продажі земельну ділянку комунальної власності площею 0,0045 га передали в оренду на 5 років за 60 тисяч гривень Олександру Овчиннікову.

«Переможцями торгів стали молоді та активні підприємці громади. Ця ініціатива створює для них можливість реалізувати свої ідеї та проєкти. Таким чином, ми підтримуємо нашу молодь та сприяємо розвитку місцевої економіки», - повідомили на сайті міськради.

Туї, які знаходились на зазначеній ділянці, пересаджені на територію промислового майданчика комунальне підприємства «Тепло-сервіс».

У коментарях під дописом у Facebook про встановлення МАФів більшість жителів негативно сприйняли ініціативу.

«Дерева переселили? Це, мабуть, вперше у Вознесенську», – написав Василь Середа. «Який жах. Мало у нас було в центрі міста МАФів треба ще на Короленка, на зеленій зоні», – написала Катерина Жданова. «Знову кав'ярні будуть? Бо ж у нашому місті нема де і кави попити», – коментує Христина Остаповець.

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Нагадаємо, що 12 квітня «НикВести» писали про те, що на центральній вулиці Кібрика у Вознесенську повністю обрізали декілька кленів. На місці чотирьох дерев залишись лише обрізані пеньки.

Після публікації про неправильну обрізку дерев в центрі Вознесенська, екологічна інспекція виписала штраф місцевому комунальному підприємству.