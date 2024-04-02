Перший заступник голови Миколаївської облради Антон Табунщик

Перший заступник голови Миколаївської обласної ради минулий рік отримав 862 тисячі заробітної плати. В середньому це складає 72 тисячі гривень на місяць.

Такі дані оприлюднені в його декларації за 2023 рік в Єдиному державному реєстрі, пишуть «НикВести».

Нерухомість та земельні ділянки

Перший заступник голови облради Антон Табунщик володіє з 2012 року квартирою площею 68 метрів квадратних, на момент покупки її вартість складала 82 тисячі 518 гривень.

З 2018 року у спільній власності з Тетяною Жело він володіє будинком площею 544 квадратних метри в селі Мішково-Погорілове. Дружина Антона Табунщика є також співвласницею квартири у Южноукраїнську площею 68,1 квадратний метр.

Транспортні засоби

Антон Табунщик придбав у 2021 році мотоцикл Kawasaki D-Tracker 2006 року випуску вартістю 70 тисяч гривень.

Крім того, йому належать Mitsubishi Lancer 2008 року випуску та Jeep Cherokee 2018 року випуску, вартістю на момент покупки 575 тисяч гривень.

Доходи та заощадження

У 2023 році Антон Табунщик отримав зарплату у розмірі 862 тисяч 19 гривень. Як відомом, з 13 березня 2023 року Антона Табунщика обрали першим заступником голови Миколаївської облради.

Слід зазначити, що у 2022 році він отримав 339 тисяч 52 гривень нарахувань за основним місцем роботи у Миколаївській обласній раді.

Раніше, «НикВести» писали, що виконуючий обов‘язки голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик з березня по листопад 2023 року отримав заробітну плату у розмірі 534 тисячі 776 гривень, не враховуючи податки та збори.

Відповідь від апарату облради на інформаційний запит «НикВести» про розмір заробітньої плати першого заступника голови Миколаївської облради Антона Табунщика за березень-листопад 2023 року

Крім того, у 2023 році його дружина Ірина отримала 88 тисяч гривень виплат ВПО, а у 2022 році – 80 тисяч.

Відритих банківських рахунків у сімʼї Табунщиків немає. Проте, протягом трьох років Антон Табунщик зберігає готівкою 42 тисячі доларів США, а його дружина Ірина Табунщик зберігає 17 тисяч євро.

Як відомо, перший заступник голови Миколаївської обласної ради, представник партії «Слуга народу» Антон Табунщик, 16 березня 2023 року фактично очолив облраду у зв’язку з відставкою її колишньої очільниці Ганни Замазєєвої, дав обіцянку працювати відкрито та прозоро.

Раніше регіональна представниця Інституту Масової Інформації в Миколаївській області Катерина Середа в блозі «Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?» детально писала про те, чи відкрито працює Миколаївська обласна рада.

Проте всупереч обіцянкам про відкритість голова Миколаївської облради Антон Табунщик у червні 2023 року провів сесію в онлайн-форматі, де проголосували за підвищення йому премії та надбавки. Засідання сесії не було анонсоване, та про його проведення стало відомо з короткого допису на офіційному сайті.

Тоді у своєму телеграм-каналі журналіст Олег Деренюга опублікував скриншот одного з рішень, які прийняли депутати: збільшити надбавку за інтенсивність праці для в.о. голови облради з 80% до 90%, а премію з 50% до 100%.

Як відомо, Миколаївська обласна рада в порушення діючого регламенту відмовила виданню «НикВести» в присутності у приміщенні, де перебуватиме головуючий на сесії облради, яка запланована на четвер, 14 грудня. Обласна рада, яку зараз очолює Антон Табунщик, вважає, що участь можлива лише у дистанційному режимі, оскільки не мають можливості «організувати безпечну присутність представників ЗМІ».