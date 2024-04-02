Перший заступник голови Миколаївської обласної ради минулий рік отримав 862 тисячі заробітної плати. В середньому це складає 72 тисячі гривень на місяць.
Такі дані оприлюднені в його декларації за 2023 рік в Єдиному державному реєстрі, пишуть «НикВести».
Перший заступник голови облради Антон Табунщик володіє з 2012 року квартирою площею 68 метрів квадратних, на момент покупки її вартість складала 82 тисячі 518 гривень.
З 2018 року у спільній власності з Тетяною Жело він володіє будинком площею 544 квадратних метри в селі Мішково-Погорілове. Дружина Антона Табунщика є також співвласницею квартири у Южноукраїнську площею 68,1 квадратний метр.
Антон Табунщик придбав у 2021 році мотоцикл Kawasaki D-Tracker 2006 року випуску вартістю 70 тисяч гривень.
Крім того, йому належать Mitsubishi Lancer 2008 року випуску та Jeep Cherokee 2018 року випуску, вартістю на момент покупки 575 тисяч гривень.
У 2023 році Антон Табунщик отримав зарплату у розмірі 862 тисяч 19 гривень. Як відомом, з 13 березня 2023 року Антона Табунщика обрали першим заступником голови Миколаївської облради.
Слід зазначити, що у 2022 році він отримав 339 тисяч 52 гривень нарахувань за основним місцем роботи у Миколаївській обласній раді.
Раніше, «НикВести» писали, що виконуючий обов‘язки голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик з березня по листопад 2023 року отримав заробітну плату у розмірі 534 тисячі 776 гривень, не враховуючи податки та збори.
Крім того, у 2023 році його дружина Ірина отримала 88 тисяч гривень виплат ВПО, а у 2022 році – 80 тисяч.
Відритих банківських рахунків у сімʼї Табунщиків немає. Проте, протягом трьох років Антон Табунщик зберігає готівкою 42 тисячі доларів США, а його дружина Ірина Табунщик зберігає 17 тисяч євро.
Як відомо, перший заступник голови Миколаївської обласної ради, представник партії «Слуга народу» Антон Табунщик, 16 березня 2023 року фактично очолив облраду у зв’язку з відставкою її колишньої очільниці Ганни Замазєєвої, дав обіцянку працювати відкрито та прозоро.
Раніше регіональна представниця Інституту Масової Інформації в Миколаївській області Катерина Середа в блозі «Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?» детально писала про те, чи відкрито працює Миколаївська обласна рада.
Проте всупереч обіцянкам про відкритість голова Миколаївської облради Антон Табунщик у червні 2023 року провів сесію в онлайн-форматі, де проголосували за підвищення йому премії та надбавки. Засідання сесії не було анонсоване, та про його проведення стало відомо з короткого допису на офіційному сайті.
Тоді у своєму телеграм-каналі журналіст Олег Деренюга опублікував скриншот одного з рішень, які прийняли депутати: збільшити надбавку за інтенсивність праці для в.о. голови облради з 80% до 90%, а премію з 50% до 100%.
Як відомо, Миколаївська обласна рада в порушення діючого регламенту відмовила виданню «НикВести» в присутності у приміщенні, де перебуватиме головуючий на сесії облради, яка запланована на четвер, 14 грудня. Обласна рада, яку зараз очолює Антон Табунщик, вважає, що участь можлива лише у дистанційному режимі, оскільки не мають можливості «організувати безпечну присутність представників ЗМІ».
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Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
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Перший заступник голови Миколаївської обласної ради минулий рік отримав 862 тисячі заробітної плати. В середньому це складає 72 тисячі гривень на місяць.
Такі дані оприлюднені в його декларації за 2023 рік в Єдиному державному реєстрі, пишуть «НикВести».
Перший заступник голови облради Антон Табунщик володіє з 2012 року квартирою площею 68 метрів квадратних, на момент покупки її вартість складала 82 тисячі 518 гривень.
З 2018 року у спільній власності з Тетяною Жело він володіє будинком площею 544 квадратних метри в селі Мішково-Погорілове. Дружина Антона Табунщика є також співвласницею квартири у Южноукраїнську площею 68,1 квадратний метр.
Антон Табунщик придбав у 2021 році мотоцикл Kawasaki D-Tracker 2006 року випуску вартістю 70 тисяч гривень.
Крім того, йому належать Mitsubishi Lancer 2008 року випуску та Jeep Cherokee 2018 року випуску, вартістю на момент покупки 575 тисяч гривень.
У 2023 році Антон Табунщик отримав зарплату у розмірі 862 тисяч 19 гривень. Як відомом, з 13 березня 2023 року Антона Табунщика обрали першим заступником голови Миколаївської облради.
Слід зазначити, що у 2022 році він отримав 339 тисяч 52 гривень нарахувань за основним місцем роботи у Миколаївській обласній раді.
Раніше, «НикВести» писали, що виконуючий обов‘язки голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик з березня по листопад 2023 року отримав заробітну плату у розмірі 534 тисячі 776 гривень, не враховуючи податки та збори.
Крім того, у 2023 році його дружина Ірина отримала 88 тисяч гривень виплат ВПО, а у 2022 році – 80 тисяч.
Відритих банківських рахунків у сімʼї Табунщиків немає. Проте, протягом трьох років Антон Табунщик зберігає готівкою 42 тисячі доларів США, а його дружина Ірина Табунщик зберігає 17 тисяч євро.
Як відомо, перший заступник голови Миколаївської обласної ради, представник партії «Слуга народу» Антон Табунщик, 16 березня 2023 року фактично очолив облраду у зв’язку з відставкою її колишньої очільниці Ганни Замазєєвої, дав обіцянку працювати відкрито та прозоро.
Раніше регіональна представниця Інституту Масової Інформації в Миколаївській області Катерина Середа в блозі «Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?» детально писала про те, чи відкрито працює Миколаївська обласна рада.
Проте всупереч обіцянкам про відкритість голова Миколаївської облради Антон Табунщик у червні 2023 року провів сесію в онлайн-форматі, де проголосували за підвищення йому премії та надбавки. Засідання сесії не було анонсоване, та про його проведення стало відомо з короткого допису на офіційному сайті.
Тоді у своєму телеграм-каналі журналіст Олег Деренюга опублікував скриншот одного з рішень, які прийняли депутати: збільшити надбавку за інтенсивність праці для в.о. голови облради з 80% до 90%, а премію з 50% до 100%.
Як відомо, Миколаївська обласна рада в порушення діючого регламенту відмовила виданню «НикВести» в присутності у приміщенні, де перебуватиме головуючий на сесії облради, яка запланована на четвер, 14 грудня. Обласна рада, яку зараз очолює Антон Табунщик, вважає, що участь можлива лише у дистанційному режимі, оскільки не мають можливості «організувати безпечну присутність представників ЗМІ».