Во французских Альпах в результате несчастных случаев два человека погибли, еще один пострадал.

Об этом сообщает Les Arcs.

По данным СМИ, два двадцатилетних лыжника сорвались с трассы на вершине Монблан-дю-Такюль в воскресенье. По словам спасателей, молодые люди упали с высоты нескольких сотен метров. Один из них скончался на месте, а другой был госпитализирован с легким ранением.

Известно, что погибшего лыжника звали Хьюго Хофф, он был членом местной команды лыжников.

Кроме того, утром спасатели нашли тело шестидесятилетнего мужчины. Выяснилось, что в пятницу мужчина отправился от альпийского приюта Nid d'Aigle к приюту Tête Rousse, но, вероятно, сорвался с горной дороги и разбился.

Напомним, в январе прошлого года в Альпах под лавинами погибли семь человек.