В столице США и еще четырех десятках крупных городов введен комендантский час в связи с беспорядками, вспыхнувшими после гибели в Миннеаполисе чернокожего мужчины при задержании полицией.

Соответствующие оповещения получили жители американских городов, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Мэр (Вашингтон, — прим.) Боузер распорядилась о введении комендантского часа в округе Колумбия с 23:00 воскресенья, 31 мая, до 06.00 понедельника, 1 июня. Она также привлекла Национальную гвардию округа для поддержки столичного департамента полиции», — отмечается в сообщении, которое на мобильные телефоны получили все, кто находится в столице США.

Кроме того, как минимум в 40 крупных городах Соединенных Штатов также объявлен комендантский час с привлечением дополнительных сил правопорядка. Эти меры введены, в том числе, в Миннеаполисе, Лос-Анджелесе, Денвере, Майами, Атланте, Чикаго, Индианаполисе, Детройте, Канзас-Сити, Цинциннати, Кливленде, Филадельфии, Сиэтле, Далласе.

В то же время в штатах Аризона, Техас, Вирджиния введено чрезвычайное положение.