В Николаеве в ночь на 1 июня, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в офис адвокатского объединения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Владимир Тимошин.

По словам Владимира Тимошина около 3:00 ночи неизвестные бросили в дверь «коктейль Молотова», бутылка отлетела от двери и упала на газон, на место происшествия оперативно прибыла охрана, которая ликвидировала возгорание.

— В 2:52 некий оболтус бросил в дверь офиса стеклянную бутылку с бензином. Бутылка не разбилась, а отскочила в сторону. Загорелось дерево и трава. На месте СОГ Центрального ОП ГУНП изъяли вещдоки. Видеоматериала предостаточно для раскрытия этого преступления (статья 15 часть 2 статьи 399 УК Украины: от 5 до 8 лет). По понятным причинам весь видеоматериал не публикую, - сообщил Владимир Тимошин.

Напомним, в апреле 2018 года в Николаевской области во двор дома депутата Галицыновского сельсовета Ярослава Кобылюха неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью.