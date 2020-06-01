В Николаеве полиция разыскивает несовершеннолетнего Владислава Шевченко, который 29 мая ушел из дома и не вернулся.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Приметы: рост 175-180 см, полного телосложения, волосы русые, носит бороду, глаза серые. Был одет в темно-синие джинсы, серую куртку с капюшоном. При себе имеет синюю спортивную сумку.