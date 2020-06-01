В Николаеве полиция разыскивает несовершеннолетнего Владислава Шевченко, который 29 мая ушел из дома и не вернулся.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Приметы: рост 175-180 см, полного телосложения, волосы русые, носит бороду, глаза серые. Был одет в темно-синие джинсы, серую куртку с капюшоном. При себе имеет синюю спортивную сумку.
— Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение несовершеннолетнего, или предоставить другую полезную информацию, сообщить ее в Корабельный отдела полиции по телефонам (0512) 25-20-02, 093-858-68-58 или 102, - сказано в сообщении.
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В Николаеве полиция разыскивает несовершеннолетнего Владислава Шевченко, который 29 мая ушел из дома и не вернулся.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Приметы: рост 175-180 см, полного телосложения, волосы русые, носит бороду, глаза серые. Был одет в темно-синие джинсы, серую куртку с капюшоном. При себе имеет синюю спортивную сумку.
— Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение несовершеннолетнего, или предоставить другую полезную информацию, сообщить ее в Корабельный отдела полиции по телефонам (0512) 25-20-02, 093-858-68-58 или 102, - сказано в сообщении.