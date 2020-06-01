Правоохранители Индии освободили из трехгодичного заключения голубя, которого подозревали в шпионаже на Пакистан.

Об этом сообщает УНИАН.

Сообщается, что в 2016 году правоохранители поймали птицу и обнаружили на её лапе бирку с цифрами. В полиции посчитали, что номер является шифром для боевиков из Пакистана.

Однако владельцем голубя оказался рыбак из Пакистана, который объяснил, что цифры на бирке являются всего лишь номером его телефона. А вот сам голубь участвовал в птичьей гонке, но каким-то образом попал в Индию.

— Это просто невинная птица, - утверждал мужчина.

В индийской полиции мужчине не поверили, и птица три года просидела в тюрьме, пока проходило расследование.

28 мая голубя освободили, так как не удалось обнаружить доказательства шпионажа. При этом куда отправился голубь после освобождения — неизвестно.

Напомним, что суд взял под стражу на 60 суток без права внесения залога 20 фигурантов дела о стрельбе в Броварах.