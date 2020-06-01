Суд взял под стражу на 60 суток без права внесения залога 20 фигурантов дела о стрельбе в Броварах.
Об этом сообщил в своем Твиттере министр МВД Арсен Аваков.
— Еще одно дело суд будет рассматривать сегодня в 10:00. Двум лицам объявлено о подозрении заочно к задержанию. На очереди организаторы преступления. Следствие продолжается!, - сообщил Арсен Аваков.
Напомним, перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая. По предварительной информации, в конфликте участвовали официальные перевозчики и нелегалы. После конфликта правоохранители объявили план-перехват и провели задержание участников сразу в нескольких областях.
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Суд взял под стражу на 60 суток без права внесения залога 20 фигурантов дела о стрельбе в Броварах.
Об этом сообщил в своем Твиттере министр МВД Арсен Аваков.
— Еще одно дело суд будет рассматривать сегодня в 10:00. Двум лицам объявлено о подозрении заочно к задержанию. На очереди организаторы преступления. Следствие продолжается!, - сообщил Арсен Аваков.
Напомним, перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая. По предварительной информации, в конфликте участвовали официальные перевозчики и нелегалы. После конфликта правоохранители объявили план-перехват и провели задержание участников сразу в нескольких областях.