Суд взял под стражу на 60 суток без права внесения залога 20 фигурантов дела о стрельбе в Броварах.

Об этом сообщил в своем Твиттере министр МВД Арсен Аваков.

— Еще одно дело суд будет рассматривать сегодня в 10:00. Двум лицам объявлено о подозрении заочно к задержанию. На очереди организаторы преступления. Следствие продолжается!, - сообщил Арсен Аваков.

Напомним, перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая. По предварительной информации, в конфликте участвовали официальные перевозчики и нелегалы. После конфликта правоохранители объявили план-перехват и провели задержание участников сразу в нескольких областях.

