В Николаеве проверили 130 проб воздуха: в 30 из них зафиксировали превышение допустимых норм
-
- Кристина ЛеоноваКорреспондент
-
-
В Николаевской области за прошедшую неделю в 30 из 130 исследованных проб, отобранных в контрольных точках города, выявили превышение допустимых концентраций отдельных загрязняющих веществ.
Об этом сообщили в Николаевском областном центре контроля и профилактики заболеваний.
В период с 17 по 21 августа было исследовано 130 проб атмосферного воздуха. В Заводском и Центральном районах города в отдельных пробах зафиксировали превышение допустимого уровня пыли, формальдегида и оксида углерода.
Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.
Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.
Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым
Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.
«В то же время результаты исследований показали, что во всех контрольных точках концентрации фенола, диоксида азота, сернистого ангидрида, фенола и озона не превышали установленных предельно допустимых норм», — сообщили в центре.
Отдельно специалисты проверили 60 проб воздуха на территории жилой застройки в селах Галициново и Лиманы. В восьми из них обнаружили превышение допустимого уровня пыли. В Галициновом показатель превышал норму в 1,09 раза, а в Лиманах — в 1,01 раза.
Ранее сообщалось, что в начале августа специалисты проверили качество атмосферного воздуха в контрольных точках Николаева вдоль автомагистралей. Из 70 отобранных проб в 25 зафиксировали превышение допустимого уровня отдельных загрязняющих веществ.
Последние новости про: Экология
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести