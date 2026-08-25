 В Николаеве проверили 130 проб воздуха: в 30 из них зафиксировали превышение допустимых норм

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Главная Новости Экология 10:35, 25 августа, 2026

В Николаеве проверили 130 проб воздуха: в 30 из них зафиксировали превышение допустимых норм

У Миколаєві у 30 із 130 проб повітря виявили перевищення норм. Ілюстративне фото: НикВестиВ Николаеве в 30 из 130 проб воздуха выявили превышение норм. Иллюстративное фото: НикВести

В Николаевской области за прошедшую неделю в 30 из 130 исследованных проб, отобранных в контрольных точках города, выявили превышение допустимых концентраций отдельных загрязняющих веществ.

Об этом сообщили в Николаевском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

В период с 17 по 21 августа было исследовано 130 проб атмосферного воздуха. В Заводском и Центральном районах города в отдельных пробах зафиксировали превышение допустимого уровня пыли, формальдегида и оксида углерода.

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«В то же время результаты исследований показали, что во всех контрольных точках концентрации фенола, диоксида азота, сернистого ангидрида, фенола и озона не превышали установленных предельно допустимых норм», — сообщили в центре.

Отдельно специалисты проверили 60 проб воздуха на территории жилой застройки в селах Галициново и Лиманы. В восьми из них обнаружили превышение допустимого уровня пыли. В Галициновом показатель превышал норму в 1,09 раза, а в Лиманах — в 1,01 раза.

Ранее сообщалось, что в начале августа специалисты проверили качество атмосферного воздуха в контрольных точках Николаева вдоль автомагистралей. Из 70 отобранных проб в 25 зафиксировали превышение допустимого уровня отдельных загрязняющих веществ.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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