В Первомайске подростки распылили содержимое огнетушителя в окно квартиры. Фото: Нацполиция

В Первомайске полицейские привлекли к административной ответственности родителей двух подростков 11 и 12 лет, которые ради развлечения распылили огнетушитель в окно чужой квартиры. Инцидент произошел 23 августа около 14:00 в одном из спальных районов города.

Об этом сообщает Первомайский районный отдел полиции.

Правоохранители выяснили, что один из мальчиков без разрешения взял огнетушитель из машины матери. Вместе с товарищем они выпустили содержимое через открытое окно квартиры на первом этаже, сняли это на видео и выложили в социальные сети.

Третий 12-летний подросток, приехавший из другой области, снимал видео и не знал о намерениях ребят. В полицию обратился 37-летний владелец квартиры.

Ювенальные полицейские провели с детьми профилактическую беседу. На родителей двух местных подростков составили административные протоколы по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (неисполнение обязанностей по воспитанию детей), которые направят в Первомайский горрайонный суд.

В Первомайске подростки выпустили огнетушитель в окно квартиры. Фото: Нацполиция

Напомним, в октябре 2024 года в Николаеве на пересечении улиц Аркасовской и Марка Кропивницкого неизвестные несовершеннолетние разбили стеклянный павильон остановки общественного транспорта.