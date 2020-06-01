В Николаеве суд приговорил к 11 годам лишения свободы 37-летнего мужчину, который обманом выманил у пенсионерки 800 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального суда.

Так, 29 апреля 2019 года обвиняемый, который ранее привлекался к уголовной ответственности, вместе с сообщниками позвонил женщине и представившись следователем сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП, дело можно «замять» но для этого нужно заплатить деньги. После этого обвиняемый приехал домой к пенсионерке и она отдала ему 6 тысяч долларов.

— В этот же день аферисты еще раз позвонили потерпевшей и сообщили, что водитель, который якобы пострадал от действий ее дочери умер и необходимо собрать дополнительные средства. После этого обвиняемый приехал домой к женщине, где она отдала ему еще 20 тысяч 300 долларов США и 5 тысяч 350 евро. После указанных событий, обвиняемый с сообщником на такси отправились в Днепр, где передали большую часть денег. После этого возвращаясь в Николаев, они остановились в Кривом Роге, где с помощью платежного терминала перевели часть денег неустановленному следствием лицу, остаток они должны были разделить между собой. После задержания у обвиняемого были изъяты 2 тысячи 500 долларов США и 12 тысяч 500 гривен, - сказано в сообщении.

В суде обвиняемый свою вину не признал, и заявил, что его самого ввели в заблуждение.

В то же время, по совокупности исследованных доказательств суд пришел к выводу о доказанности вины и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

— Кроме этого, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей и постановил взыскать с обвиняемого в ее пользу 778 тысяч 852 гривны материального ущерба и 10 тысяч гривен моральной. Изъятые у обвиняемого в ходе задержания средства в сумме 2500 долларов США и 12 тысяч 500 гривен суд постановил вернуть потерпевшей, - сообщили в суде.

Напомним, в Николаеве полицейские задержали мошенника, который по схеме «ваш родственник в полиции - нужны деньги» обманул пенсионерку на 900 тысяч гривен.