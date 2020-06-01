Нынешний май в украинской столице оказался самым холодным за последние 20 лет.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

— Двадцатый май в XXI веке оказался самым холодным, поэтому метеорологическое лето в столицу так и не пришло, — говорят климатологи.

По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составила +12,4°C. Это на 2,8°C ниже климатической нормы.

Холоднее всего в Киеве было 13 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +2°C, а теплее всего — 11 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до +27,6°C.

Как и год назад, май оказался щедрым на осадки, которых в Киеве выпало 122 мм, или 230% от климатической нормы. Он немного компенсировал недостаток осадков, который в столице наблюдался с прошлого лета. В рейтинге влажности нынешний май стал шестым.

Напмоним, из-за выбросов парниковых газов, через 50 лет больше трех миллиардов людей будут жить в очень жарком климате.