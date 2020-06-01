За период действия карантинных мероприятий киберфахивци Службы безопасности Украины заблокировали более 2,6 тысячи сообществ с более миллионной аудиторией, разоблачили 385 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки об эпидемии COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что 18 выявленных агитаторов действовали по заданию России. Силовики открыли из-за этого уголовные дела по статье 109 и 110 УК Украины (насильственная смена или свержение конституционного строя, захват государственной власти).

Агенты работали в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницком и Жашкове.

— Через социальные сети российские спецслужбы и управляемые ими агентурные сети троллей призывали к нарушению карантинных ограничений, проведения акций протеста, силового захвата власти и информационной поддержки таких неправомерных мероприятий, - говорится в сообщении.

Дела 367 интернет-агитаторов СБУ передала полиции. 160 из них привлекли к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КУоАП.

СБУ предупреждает, что за сознательную дестабилизацию ситуации в Украине предусмотрена уголовная и административная ответственность, в том числе через интернет.

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла деятельность ботофермы, через которую злоумышленники распространяли фейки о COVID-19 и призвали к свержению конституционного строя.