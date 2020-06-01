У мужчины, который 1 июня в Киеве угрожал взорвать мост Метро, не было взрывчатки, после задержания полицейские обнаружили у него пакет с землей.

Об этом во время брифинга рассказал глава столичной Нацполиции Андрей Крищенко, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам правоохранителя, мужчина не озвучивал никаких четких требований.

Он подчеркнул, что после осмотра предмета, которым мужчина угрожал подорвать мост Метро, оказалось, что это был муляж с землей.

— Задержанный доставлен в райуправление, вызваны медики, в том числе бригада психиатрической помощи, - отметил начальник главка Киева.

Андрей Крищенко сообщил, что в настоящее время возобновлено движение транспорта с левого берега Днепра на правый, вскоре будет восстановлено движение по одной из полос на левый берег.

— Когда группа (оперативная группа полиции) закончит работу, будет полностью возобновлено движение по мосту, - отметил он.

По словам начальника полиции столицы, открыто уголовное производство по статье о неправдивом сообщении о минировании, проводятся следственные действия.

Говоря о задержанном, Андрей Крищенко рассказал, что визуально мужчина не был в состоянии алкогольного опьянения.

— Он был в возбужденном состоянии... У него будут отобраны соответствующие образы для проверки на состоянии алкогольного или наркотического опьянения, - сказал он.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро.