В Киеве сообщили о заминировании моста Метро, на нем стоит мужчина, который угрожает взорвать мост.

Об этом сообщает телеграм-канал Klymenko Time.

— Мост Метро в Киеве перекрыт. Сообщается, что посреди моста стоит мужчина с пакетом, от которого выходит провод к пульту в его руке. Из-за минирования«ёлочки» моста ограничена работа метро - красная ветка работает от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная» и от станции «Лесная» до «Дарницы», - сказано в сообщении.

Как сообщает Громадське в отделе коммуникации полиции Киева подтвердили, что к ним поступило сообщение о заминировании от неизвестного лица, которая сейчас находится там. На место выехала оперативная группа, проводится проверка.

Напомним, в сентябре 2019 года в Киеве заблокировали мост Метро, из-за того, что неизвестный угрожал взорвать мост.