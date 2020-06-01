Суд отправил в тюрьму на 10 лет жителя села Мостовое Доманевского района, который продавал каннабис.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Отмечается, что в ходе обысков у мужчины обнаружили дома 5 килограммов канабиса и боеприпасы, кроме того значительная часть наркотиковбыла расфасованой.

— Суд признал обвиняемого виновным в правонарушениях предусмотренных частью 3 статьи 307, частью 1 статьи 309 и частью 1 статьи 263 УК Украины и присудил мужчину к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, — сообщили в прокуратуре.

В Николаеве полицейские задержали группу наркодилеров и ликвидировали канал сбыта амфетамина, во время обысков правоохранители изъяли психотропов на 50 тысяч гривен.