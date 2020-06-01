Российские оккупационные войска с начала дня 1 июня два раза нарушили режим прекращения огня. Один украинский боец получил ранение.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил сил в Facebook.

«В течение 1 июня вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом гранатометы различных систем и беспилотный летательный аппарат. Украинские воины в ответ использовали дежурные огневые средства и прекратили вражеские провокации», — говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку от Гнутово, противник на рассвете открывал огонь из гранатометов различных систем. Впоследствии агрессор вблизи этого же населенного пункта задействовал БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

«В результате обстрелов со стороны российских наемников один военнослужащий Объединенных сил получил ранение», — сообщили в штабе.

Кроме того, отмечается в сообщении, вооруженные формирования РФ целенаправленно дважды обстреляли участок разведения № 3 «Петровское». Так, около 11.00 из неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Викторовка и Петровское агрессор применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

«Такие провокационные действия российско-оккупационных войск в очередной раз подтверждают полное игнорирование Минских договоренностей, откровенное нежелание придерживаться взятых обязательств и свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении ситуации», — заявили в штабе.

За минувшие сутки, 31 мая, российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.