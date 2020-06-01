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За минувшие сутки, 31 мая, российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.
«За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было», — говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник в утреннее время неподалеку Новотроицкого применил по украинских опорных пунктах ручные и станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. У Водяного российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» на подступах к Орехово противник выпустил в сторону украинских оборонных укреплений две мины калибра 82 мм.
По данным украинской разведки, 31 мая военнослужащие ООС уничтожили одного и ранили двух наемников.
«С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Гнутово открывали огонь из гранатометов различных систем. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — добавили в штабе.
Напомним, 30 мая вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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За минувшие сутки, 31 мая, российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.
«За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было», — говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник в утреннее время неподалеку Новотроицкого применил по украинских опорных пунктах ручные и станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. У Водяного российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» на подступах к Орехово противник выпустил в сторону украинских оборонных укреплений две мины калибра 82 мм.
По данным украинской разведки, 31 мая военнослужащие ООС уничтожили одного и ранили двух наемников.
«С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Гнутово открывали огонь из гранатометов различных систем. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — добавили в штабе.
Напомним, 30 мая вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.