В Украине из-за значительных дождей продолжается повышение уровней воды в реках. В связи с этим возможно дальнейшее затопление заводей, сельхозугодий.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передаёт РБК-Украина.

Как сообщают, сегодня и завтра на участке Днестра Галич - Залещики ожидается подъем уровней воды на 2,1 - 2,6 м, при прохождении максимума возможен выход воды на заводь.

Добавим, в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока, образования локальных селей.

Отметим, Днестр - река на юго-западе Украины и в Молдове. Частично по Днестру проходит граница между Украиной и Молдовой. Река берет начало на склонах Карпатских гор возле с. Волчье Турковского р-на Львовской области.

Напомним, последний месяц в Украине идут значительные дожди, а также холодно.

Напомним, что в этом году уровень воды в реке Южный Буг упал до критической отметки. Особенно очевидно это явление наблюдается в районе села Мигия. Эксперты экологи дают неутешительные прогнозы.