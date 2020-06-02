В Офисе генпрокурора начали производство по фактам привлечения несовершеннолетних к участию в войне на Донбассе.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Департамент по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора внёс сведения в Единый реестр досудебных расследований сведения об очередных фактах нарушения законов и обычаев войны в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины (части 1 статьи 438 УК Украины).

Установлено, что главари незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, начиная с 2014 года, массово вербуют и привлекают несовершеннолетних с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей к участию в боевых действиях против подразделений ВСУ и других военных формирований.

В соответствии со статьёй 4 Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, который ратифицировала как Украина, так и РФ, государства-участники должны обеспечить, чтобы лица, не достигшие 18-летнего возраста, не принимали участия в военных действиях.

Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено Главному управлению СБУ в Донецкой и Луганской областях.

В настоящее время по решениям судов 29 несовершеннолетних граждан Украины осуждены за участие в вооруженном конфликте в составе незаконных вооруженных формирований.

В частности, в сентябре 2014 года главари одного из незаконных вооруженных формирований привлекли несовершеннолетнего, которому в то время исполнилось всего 16 лет, к участию в деятельности этого формирования.

Ему выдали огнестрельное оружие и определили задачи по охране и патрулированию захваченной боевиками здания Управления СБ Украины в Донецкой области. Кроме того, несовершеннолетнего привлекали к участию в ведении непосредственно боевых действий против подразделений сил АТО в районе Донецкого международного аэропорта. Приговором суда он приговорён к лишению свободы сроком на 3 года 2 месяца.

Напомним, что Украина в ООН призвала Россию понести ответственность за детей, лишенных родительской опеки, на оккупированных территориях Крыма. Такое заявление сделали по случаю Международного дня защиты детей.