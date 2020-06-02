Украина в ООН призвала Россию понести ответственность за детей, лишенных родительской опеки, на оккупированных территориях Крыма. Такое заявление сделали по случаю Международного дня защиты детей.

Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Украины при ООН, передаёт РБК-Украина.

Отмечается, что в Крыму до оккупации 2014 года было 4,9 тысяч сирот и детей лишенных родительской опеки. С того времени их судьба остается неизвестной.

— Россия как законная власть должна принять все необходимые меры для уважения прав детей, в том числе не допустить их незаконного перевода за пределы украинской территории, - говорится в сообщении.

Напомним, что Украина не будет помогать России с водоснабжением на территории оккупированного Крыма. Полную ответственность за ситуацию на оккупированном полуострове несет государство-оккупант.