В магазине тканей на промтоварном рынке в Одессе неизвестные в масках ранили из пистолета двоих людей.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Одесской области.

В результате происшествия ранения получили два человека. Они доставлены в больницу.

— Предварительно установлено, что сегодня утром в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и произвели несколько выстрелов из травматического оружия в сторону сотрудников торгового заведения. В результате телесные повреждения получили двое мужчин. Им оказывается медицинская помощь. Сами же правонарушители сели в свои автомобили и уехали. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и все причастные, - сказано в сообщении.

Как сообщает 7 канал инцидент произошел на рынке «7 километр», группа неизвестных обстреляла автомобиль и устроила разборки с несколькими людьми, к которым, судя по всему, приехали целенаправленно. Также они били витрины одного из магазинов арматурами и битами.

Напомним, в Броварах на Киевщине, 29 мая, перевозчики устроили между собой перестрелку. Как сообщил на своей странице в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко конфликт произошел между группировками крышующими перевозки маршрутными такси. Министр МВД Арсен Аваков в своем Твиттере заявил, что стрельба между перевозчиками в Броварах свидетельствует о том, что в исполнительных органах Киевской области что-то «прогнило».