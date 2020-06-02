За последние сутки в России от коронавируса умерли 182 человека, это самое большое число жертв за сутки с начала эпидемии.

Об этом сообщили в оперативном штабе РФ по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 8 863 заболевших COVID-19 в 84 регионах, из них 3 715 случаев (41,9%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.



Всего в стране с нарастающим итогом выявлен 423 741 заболевший в 85 регионах. За весь период пандемии в России от коронавируса скончалось 5 037 человек.

Напомним, в России начинаются клинические испытания отечественной вакцины от коронавируса, тестирование пройдет на добровольцах из числа военнослужащих, их уже отобрали.