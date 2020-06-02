В России начинаются клинические испытания отечественной вакцины от коронавируса, тестирование пройдет на добровольцах из числа военнослужащих, их уже отобрали.

— Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата, - говорится в сообщении.

В разработке участвовали военные - сотрудники 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Испытания пройдут на базе этого института. 3 июня первая группа добровольцев заселится в специальное медицинское учреждение при институте для предварительного углубленного медицинского обследования и подготовки к эксперименту.

22 мая стало известно, что в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава (НИЦЭМ) сотрудники неофициально испытали на себе векторную вакцину от COVID-19. Директор центра академик РАН Александр Гинцбург сказал, что эксперимент оказался успешным. По его словам, негативных побочных эффектов от вакцинации не наблюдалось, у привившихся выработался иммунитет.

Александр Гинцбург уточнял, что речь идет о перспективной векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется в качестве контейнера, чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса (той самой короны, благодаря которой коронавирус получил свое название) и познакомить таким образом иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными.

Сообщалось, что над созданием вакцины от COVID-19 работают семь российских научных площадок. В настоящий момент шесть вакцин от коронавируса тестируются в новосибирском ГНЦ Вектор Роспотребнадзора, две вакцины разрабатывает компания Биокард и еще одну готовит Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток. Кроме того, разработкой вакцины занимаются ФМБА и РАН.

Напомним, комиссия по вопросам надзора и управления активов (SASAC), которая принадлежит власти Китая, заявила, что китайская вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 могу быть готова и выпущена на рынок до конца 2020 года.