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Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19, и опыт оказался успешным: иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено.
Об этом сообщил директор центра академик РАН Александр Гинцбург, пишет Интерфакс.
— Что касается разработчиков - да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой. Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены, - сказал Александр Гинцбург в интервью агентству.
По словам академика побочных эффектов в результате использования вакцины не обнаружено.
— Нет. Все живы, здоровы и радуются, - сказал Александр Гинцбург.
Он не уточнил число коллег, которые ввели себе вакцину, однако, по его словам, это широкий круг сотрудников центра - разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи.
Александр Гинцбург отметил, что речь идет о перспективной векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется в качестве контейнера, чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса (той самой «короны», благодаря которой коронавирус получил свое название) и познакомить таким образом иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными.
Напомним, президент США Дональд Трамп уверен в том, что до конца 2020 года появится вакцина от коронавируса.
Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19, и опыт оказался успешным: иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено.
Об этом сообщил директор центра академик РАН Александр Гинцбург, пишет Интерфакс.
— Что касается разработчиков - да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой. Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены, - сказал Александр Гинцбург в интервью агентству.
По словам академика побочных эффектов в результате использования вакцины не обнаружено.
— Нет. Все живы, здоровы и радуются, - сказал Александр Гинцбург.
Он не уточнил число коллег, которые ввели себе вакцину, однако, по его словам, это широкий круг сотрудников центра - разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи.
Александр Гинцбург отметил, что речь идет о перспективной векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется в качестве контейнера, чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса (той самой «короны», благодаря которой коронавирус получил свое название) и познакомить таким образом иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными.
Напомним, президент США Дональд Трамп уверен в том, что до конца 2020 года появится вакцина от коронавируса.