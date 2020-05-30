Комиссия по вопросам надзора и управления активов (SASAC), которая принадлежит власти Китая, заявила, что китайская вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 могу быть готова и выпущена на рынок до конца 2020 года.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что второй этап клинических испытаний (проверка их действия на большой группе людей) начали уже по двум вакцин, которые разрабатываются в Китае. Они связаны с деятельностью китайской фармацевтической компании Sinopharm, которая управляется SASAC.

Всего в КНР на людях испытывают уже пять вакцин от коронавируса, отмечает Reuters. Если хотя бы одна из них будет утверждена, Китай сможет ежегодно производить 100-120 миллионов вакцин.

Напомним, президент США Дональд Трамп уверен в том, что до конца 2020 года появится вакцина от коронавируса.