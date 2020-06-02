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В Лас-Вегасе во время протеста граждан в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда был застрелен офицер полиции.

Об этом сообщает Левый берег.

Инцидент произошел на бульваре Лас-Вегас-Стрип. Также известно, что еще один полицейский Вегаса участвовал в стрельбе в центре города.

За три ночи протестов полиция Лас-Вегаса арестовала 338 человек. Офицеры применяли слезоточивый газ и перцовые баллоны, чтобы разогнать толпу протестующих в ночь субботы и в воскресенье.

Задержанных поместили в тюрьму несмотря на то, что местный суд призывает отправлять им судебные повестки, а не содержать в камерах, чтобы избежать распространения COVID-19.

Вторник — уже шестой день массовых протестов и беспорядков, вызванных смертью Флойда во время задержания полицией. Мужчина был арестован в связи с сообщением о том, что он мог расплатиться фальшивой купюрой в продуктовом. Полицейский повалил его на землю и прижал шею коленом, в результат чего Флойд задохнулся.

Происшествие вызвало массовые волнения по всей стране, некоторые из них закончились разгромленными магазинами и другими объектами предпринимательской деятельности. Из Миннеаполиса, где умер Флойд, митинги распространились на другие города. В некоторых ввели комендантский час.

Напомним, что Американский президент Дональд Трамп пригрозил развернуть военных в случае, если массовые протесты, которые охватили США, не будут подавлены властями штатов.