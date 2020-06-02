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Американский президент Дональд Трамп пригрозил развернуть военных в случае, если массовые протесты, которые охватили США, не будут подавлены властями штатов.
Как сообщает Голос Америки, Трамп объявил, что мобилизует тысячи сотрудников правоохранительных органов и солдат военной полиции, чтобы прекратить «беспорядки и беспредел, которые распространились по всей нашей стране».
— Мы прекратим это сейчас. Сегодня я настоятельно рекомендовал правительству каждого штата развернуть Национальную гвардию в достаточном количестве, чтобы мы доминировали на улицах, — заявил Дональд Трамп.
Он добавил, что мэры городов и губернаторы штатов «должны создать подавляющее присутствие правоохранительных органов, пока насилие не будет подавлено. Если город или штат откажется предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей, то я разверну армию Соединенных Штатов и быстро решу проблему».
Президент также заявил, что он «является союзником всех мирных демонстрантов».
Как сообщается, перед выступлением Трампа возле Белого дома произошла стычка между правоохранителями и митингующими. Полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули для разгона мирной демонстрации.
После выступления Трамп направился в епископальную церковь Святого Иоанна напротив Белого дома, где сфотографировался с Библией в руках.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал действия губернаторов за неспособность подавить массовые уличные протесты, вспыхнувшие после убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
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Американский президент Дональд Трамп пригрозил развернуть военных в случае, если массовые протесты, которые охватили США, не будут подавлены властями штатов.
Как сообщает Голос Америки, Трамп объявил, что мобилизует тысячи сотрудников правоохранительных органов и солдат военной полиции, чтобы прекратить «беспорядки и беспредел, которые распространились по всей нашей стране».
— Мы прекратим это сейчас. Сегодня я настоятельно рекомендовал правительству каждого штата развернуть Национальную гвардию в достаточном количестве, чтобы мы доминировали на улицах, — заявил Дональд Трамп.
Он добавил, что мэры городов и губернаторы штатов «должны создать подавляющее присутствие правоохранительных органов, пока насилие не будет подавлено. Если город или штат откажется предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей, то я разверну армию Соединенных Штатов и быстро решу проблему».
Президент также заявил, что он «является союзником всех мирных демонстрантов».
Как сообщается, перед выступлением Трампа возле Белого дома произошла стычка между правоохранителями и митингующими. Полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули для разгона мирной демонстрации.
После выступления Трамп направился в епископальную церковь Святого Иоанна напротив Белого дома, где сфотографировался с Библией в руках.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал действия губернаторов за неспособность подавить массовые уличные протесты, вспыхнувшие после убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда.