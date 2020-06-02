1 июня группа пиротехников аварийно-спасательного отряда спецназначения в Николаевской области уничтожила 2 взрывоопасных предмета времен прошлых войн: гранату и артснаряд.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Первую опасную находку обнаружил житель села Мешково-Погорелово Витовского района во время проведения хозяйственных работ, о чем сообщил спасателям. Пиротехники классифицировали находку, как ручную гранату Ф-1.

В тот же день, на полевой дороге вблизи села Первомайское Снигиревского района, местный житель обнаружил предмет похожий на взрывоопасный. Специалисты классифицировали находку, как артиллерийский снаряд калибром 100 мм.

Пиротехники уничтожили боеприпасы путем контролируемого подрыва.

Ранее сообщалось, что 22 мая возле Кинбурнской косы пиротехники провели плановые работы по разминированию акватории Черного моря и уничтожили 63 взрывоопасных предмета времен прошлых войн.